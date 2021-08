Christian Benteke sur un éventuel transfert de Romelu Lukaku à Chelsea: «Ce serait bien s’il revenait en Premier League» (vidéo)

Arrivé à Londres ce lundi, Romelu Lukaku semble plus proche que jamais de quitter l’Inter Milan pour effectuer un retour tonitruant à Chelsea.

Après deux saisons passées en Italie, Big Rom pourrait donc retrouver le championnat anglais, pour le plus grand bonheur de Christian Benteke, qui évolue à Crystal Palace. « Cela nous ramènerait il y a quelques années où on avait l’habitude de s’affronter, quand il jouait à West Brom et moi à Aston Villa, ou quand il jouait à Everton. C’était top de jouer contre lui parce que je l’apprécie vraiment en tant que personne et en tant que joueur. Ce serait bien s’il revenait », a déclaré le Diable rouge dans un entretien accordé à Football Daily.