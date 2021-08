Les inondations mettent le marché des électroménagers davantage sous pression

Un peu moins d’un mois après les inondations qui ont frappé le sud du pays, de plus en plus de sinistrés voient le bout de leurs travaux de nettoyage et de réfection de leur habitation. Adieu la boue, bonjour le retour d’une installation électrique fonctionnelle et conforme. Il est donc temps pour ceux qui en ont les moyens, avec ou sans l’intervention de leur assurance à ce stade, de renouveler leurs électroménagers emportés par les flots ou rendus inutilisables et irréparables par l’eau boueuse.