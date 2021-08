L’Afghanistan et ses migrants inquiètent les pays de l’Union européenne, Mahdi s’oppose à un arrêt des retours

Les représentants de l’Union européenne en Afghanistan ont transmis mardi aux États membres un rapport recommandant de cesser temporairement les retours vers ce pays en crise aiguë, pour des raisons de sécurité, selon l’agence de presse allemande DPA. Quelques heures plus tôt, le secrétaire d’État belge à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi défendait sur Twitter sa propre vision des choses, et l’envoi d’une récente lettre à la Commission européenne soulignant la nécessité de maintenir une possibilité de retours forcés vers ce territoire en conflit.