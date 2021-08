Passer les pubs lors d’une vision en différé, c’est bientôt fini?

La télévision linéaire traditionnelle n’a plus la cote. Chaque année, le temps de vision chute de 7 %. Habitués à regarder des vidéos où et quand ils veulent sur tous leurs écrans, les Belges ne veulent plus se laisser dicter leur agenda par la programmation d’une chaîne télé et consomment de plus en plus les programmes en différé, en les enregistrant ou en les regardant en « replay », (programme pouvant être visionné jusqu’à sept jours en arrière). La vision en différé progresse en moyenne de 35 % par an.