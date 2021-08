Un journaliste argentin réagit à la signature de Messi au PSG: «Il sera traité comme un roi, mais il aime le Barça»

La planète foot a été secouée ce mardi, avec l’officialisation de l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Pour la première fois de sa carrière, le sextuple Ballon d’Or portera un autre maillot que celui du Barça. Et bien entendu, cette signature fait couler beaucoup d’encre à travers le monde, et surtout en Argentine, le pays de Messi.

Sebastian Vignolo, présentateur de l’émission F90 sur ESPN, a analysé le transfert de la Pulga, en insistant sur la difficulté pour lui de quitter son club de toujours, malgré la situation idéale qui l’attend au PSG.

« Il vivra à Paris, il jouera avec les plus grandes stars, il va être en mesure de gagner la Ligue des Champions, il va vivre dans un château et sera traité comme un roi. Mais Messi aime le Barça. Barcelone lui a changé la vie. Il est arrivé en tant que fils de Jorge et Celia et repart comme mari d’Antonella et père de trois enfants », a-t-il expliqué, insistant sur l’amour de la Pulga pour le Barça.