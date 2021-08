A Pepinster, la routine policière reprend grâce au système D

Reportage

Une réplique sur roues, version minimaliste de la maison de police qui se dresse (encore) debout à quelques coudées de là. C’est dans les quelques mètres carrés de ce commissariat sur roue, un mobile home prêté de bon cœur par la zone de police voisine des Fagnes, que les inspecteurs Roomans et Charlier ont pris leur service de permanence ce matin. Leurs locaux, comme ceux de deux autres des six commissariats locaux de la zone Vesdre (ceux d’Ensival et d’Hodimont), ont été dévastés par les eaux – qui ont au passage emporté plusieurs véhicules de police. « Pas possible », nous répond leur cheffe, l’inspectrice principale Laurence Dumont, lorsque l’on demandera à jeter un coup d’œil dans le bâtiment sinistré. En attente d’une vraie expertise, celui-ci n’est plus considéré comme sûr.