Le droit passerelle covid bien parti pour être prolongé jusqu’à la fin de l’année

C’est une des mesures de soutien phare du fédéral aux travailleurs indépendants touchés de plein fouet par la crise du covid. Il s’agit du droit passerelle qui a déjà coûté 5 milliards d’euros à l’Etat depuis mars 2020. Mais avec l’assouplissement des restrictions sanitaires et avec la reprise économique à la sortie du deuxième confinement, le nombre de bénéficiaires de cette allocation fond comme la banquise en plein dérèglement climatique. Alors qu’ils étaient près de 414.000 sur un total de 1,2 million (en englobant les indépendants à titre complémentaire et les indépendants après pension), soit un gros tiers des indépendants, à toucher ce revenu de remplacement au plus fort du coup de chaud sanitaire en avril 2020, ils se résumaient à 64.000 (5,5 %) en juin dernier, selon des chiffres encore provisoires émanant de l’Inasti et de l’Acasti. Les chiffres de juillet ne sont pas encore disponibles. Mais, en toute logique, ils devraient confirmer cette tendance à la baisse.