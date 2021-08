Messi-Neymar-Mbappé: un trio infernal à gérer

Tant sur le plan sportif que marketing, l’arrivée de Lionel Messi est un coup fantastique pour le Paris Saint-Germain. Si la journée de mercredi laissera place aux strasses et aux paillettes au pied de la Tour Eiffel, celles qui suivront seront certainement plus importantes pour Mauricio Pochettino qui va devoir jongler avec ce lot de stars sans briser les ego fragiles.

Messi, Neymar, Mbappé. De grands trios offensifs ont jalonné l’Histoire du football au fil des décennies, des premiers vrais Galactiques Ferenc Puskas, Francisco Gento et Alfredo Di Stefano dans les sixties en passant par la sainte union entre Georges Best, Denis Law et Bobby Charlton, le Brésil de Pelé, Jairzinho et Tostao, l’AC Milan version batave de Frank Rijkaard, Marco van Basten et Ruud Gullit ou encore l’éphémère armada barcelonaise Laudrup-Stoichkov-Romario à la fin du siècle dernier. La « MNM » sera-t-elle à la hauteur de la « MSN » du Barça pointé par Luis Suarez, de la « BBC » du Real Madrid (Bale, Benzema, Ronaldo) ou du triple tube passé en boucle sur les bords de la Mersey par Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah ? Probablement.