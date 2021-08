Plus d’un adolescent sur deux a choisi de se faire vacciner

Le Conseil supérieur de la Santé estime que la vaccination des ados «apporte peu de bénéfice individuel», mais qu’elle peut être utile «pour participer à limiter la circulation du virus de manière générale dans la population et donc protéger des personnes plus fragiles». - Roger Milutin.

Le sujet a longtemps fait débat au sein de la communauté scientifique. Mais le 9 juillet dernier, le Conseil supérieur de la Santé (CSS) a remis un avis étoffé sur la « vaccination contre le SARS-CoV-2 à partir de 12 ans ». Qui a été suivi par les différents gouvernements du pays. Depuis, la Belgique invite « ses » jeunes de plus de 12 ans à se faire vacciner contre le covid, sans obligation. Avec une petite nuance : pour les 12-15 ans, il faut aussi avoir l’accord d’un parent, alors qu’à partir de 16 ans, chaque ado est seul responsable de son choix. Début juillet, la jeunesse a donc reçu son carton d’invitation pour se présenter dans l’un des centres de vaccination. Un mois plus tard, Le Soir dresse un premier bilan sur base des chiffres fournis par Sciensano. Des chiffres qui, depuis lundi, sont ventilés par tranches d’âge plus précises (0-11 ans, 12-15 ans, 16-17 ans et 18-24 ans, voir infographie).