Ces derniers jours, des mouvements contradictoires secouent la France. D’un côté, certains syndicats de soignants et de pompiers appellent à la grève contre la vaccination bientôt obligatoire de ces professions en contact avec des patients. De l’autre, des médecins réanimateurs se prononcent pour la vaccination imposée non plus seulement pour certains métiers, mais pour l’ensemble de la population. Pour certains, le pouvoir en fait trop. Pour d’autres, pas assez.