Biélorussie: Riga introduit un état d’urgence, Vilnius construit une barrière sur la frontière

La Lettonie a annoncé mardi l’introduction d’un état d’urgence local le long de sa frontière avec la Biélorussie, alors que le Parlement lituanien a adopté une loi permettant de construire une clôture pour endiguer un afflux de migrants.

Au cours des dernières 24 heures, quelque 200 migrants sont entrés en Biélorussie en Lettonie, pays de l’UE et de l’Otan de 1,9 million d’habitants. « Le régime d’urgence signifie que la frontière entre la Lettonie et la Biélorussie sera pratiquement fermée à tout le monde », a déclaré le Premier ministre letton Krisjanis Karins. L’état d’urgence entera en vigueur mercredi et se prolongera jusqu’au 10 novembre.

En Lituanie voisine, le Parlement a adopté mardi une loi donnant un feu vert à la construction d’une clôture le long de sa frontière avec la Biélorussie.