Le WRC a enfin démarré en Belgique

Nous y sommes ! La manche belge du championnat du monde des rallyes démarre enfin. Une grande première dans notre pays ! Voilà en effet plus de trente ans qu’on en parle, plus d’un an qu’on l’attend. Dès vendredi après-midi, les Sébastien Ogier (7 titres mondiaux), Kalle Rovanperä, Ott Tänak et Elfyn Evans rouleront sur les routes belges, tentant de barrer celle de Thierry Neuville, grandissime favori.

Particularité de cette épreuve décidément pas comme les autres : les concurrents vont s’ébrouer pendant deux jours du côté d’Ypres avant de mettre le cap, dimanche aux premières heures, sur Francorchamps. Pour Neuville, il s’agira de renouer avec la victoire qui lui échappe depuis le Monte-Carlo 2020 et, si possible, de réduire l’écart face au leader du championnat, un certain Sébastien Ogier bien parti pour coiffer une huitième couronne mondiale.