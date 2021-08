Voyages à l’étranger: ce qui a changé pour les Belges qui se rendent en Italie

Vous avez votre pass sanitaire ? » : la question commence à être posée dans toute l’Italie avec l’entrée en vigueur de nouvelles règles pour les musées et intérieurs de restaurants et ceux qui ont répondu « non » en ont subi les conséquences.

Aux Musées du Vatican, un certain nombre de touristes ont été ainsi refoulés malgré des billets réservés, après avoir omis de fournir la preuve d’un vaccin covid, d’une infection antérieure au cours des six derniers mois ou d’un test négatif au coronavirus.

« Nous étions impatients, donc nous sommes un peu déçus. Mais c’est comme ça », a déclaré Tereza Poganyova, 20 ans, en vacances avec un ami de la République tchèque.