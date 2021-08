Progression de l'encaissement pour Ageas au premier semestre

Ageas a vu son encaissement progresser de 11% au premier semestre par rapport aux six premiers mois de l'année 2020, pour atteindre 22,2 milliards d'euros. Le groupe d'assurances observe "une forte performance commerciale tant en Europe qu'en Asie". Ageas a également livré une première estimation de l'impact des inondations de juillet sur le résultat net du groupe: 55 millions d'euros (après impôts et net de réassurance). Le coût total lié aux sinistres introduits par ses clients liés à ces intempéries est estimé à 400 millions d'euros.

"L'encaissement vie a été stimulé par les nouvelles affaires en Asie, grâce à une vaste campagne menée en début d'année en Chine, et par les ventes des produits en unités de compte en Belgique et en Europe continentale. L'encaissement non-vie a augmenté principalement grâce à une forte performance en Belgique et à l'intégration du réassureur chinois Taiping Re. En Europe continentale, l'encaissement non-vie est en hausse au Portugal et en Turquie, mais a souffert de l'impact du taux de change de la livre turque."