Météo: jusqu’à 28 degrés ce jeudi

Ce mercredi, après la dissipation des brumes et brouillards locaux et parfois épais, le temps sera calme, doux et généralement sec avec des passages nuageux et des éclaircies, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 19 et 24 degrés avec un vent faible à modéré de sud-ouest.

La nuit de mercredi à jeudi sera calme avec de larges éclaircies et par moments quelques voiles de nuages élevés. Brumes et brouillards pourront à nouveau se reformer par endroits. Les températures redescendront entre 9 degrés en Ardenne et 13 degrés dans le centre du pays.