Situé à Woluwe-St-Lambert, ce penthouse profite d’une situation idéale par rapport à de nombreuses facilités : écoles, commerces, transports… Il se trouve dans un immeuble des années 1970 mais son espace intérieur a été soigné et aménagé avec beaucoup de rangements intégrés, un système audio, une cuisine bien équipée, etc. Le penthouse permet la mise en place de deux suites complètes avec leur salle d’eau et leur dressing. Il est aussi et surtout équipé d’une vaste terrasse bien orientée.

1