La fréquentation au Brussels Airport en juillet à la moitié de son niveau d'avant-crise

Le Brussels Airport a accueilli 1.268.257 passagers en juillet, soit 46% du taux de fréquentation de juillet 2019 et plus du double de juillet 2020, annoncent mercredi les responsables de l'aéroport. Le secteur du fret aérien poursuit sa forte croissance, avec des volumes en hausse de 32% par rapport à juillet 2020.

Une amélioration continue a été observée de semaine en semaine le mois passé, de 43% des taux de fréquentation de juillet 2019 durant la première semaine de juillet à 50% durant la quatrième semaine. Brussels Airport enregistre également plus de passagers au départ que de passagers à l'arrivée au cours de ce mois, comme c'est toujours le cas pour cette période.

Les 10 destinations les plus populaires du mois écoulé sont l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Maroc, la Turquie, le Portugal, la France, l'Allemagne, les États-Unis et la Suisse. La Grèce (79% des chiffres de 2019) et le Maroc (114% des chiffres de 2019) avaient la cote.

Les responsables de l'aéroport bruxellois constatent également un effet négatif des pays de vacances importants qui ne sont pas encore ouverts aux vacances organisées, comme l'Égypte, la Tunisie, les îles du Cap-Vert et les Caraïbes.

Le nombre de vols de passagers a diminué de 48% par rapport à juillet 2019. En moyenne, il y avait 122 passagers par vol, contre 137 il y a deux ans.