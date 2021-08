Californie, Grèce, Turquie, Italie, Algérie… les incendies dans le monde se multiplient

Les pays comme la Grèce et la Turquie traversent depuis près de deux semaines une vague d’incendies violents, favorisés par la sécheresse et des températures caniculaires.

Depuis plusieurs jours et semaines, des incendies font rage à divers endroits du globe. C’est le cas en Californie, en Grèce, en Turquie, en Italie ainsi que dans le nord de l’Afrique. Les pompiers tentent de maîtriser ces feux et de sauver un maximum de terres.

Le même diagnostic revient régulièrement : le changement climatique contribue à l’augmentation des températures, à la multiplication des canicules et à la raréfaction des précipitations par endroits, une combinaison idéale pour le développement des incendies, comme en Californie. Tandis que la Grèce et la Turquie traversent depuis près de deux semaines une vague d’incendies violents, favorisés par la sécheresse et des températures caniculaires. Dans le nord de l’Afrique, c’est l’Algérie qui connaît un été caniculaire marqué par une raréfaction de l’eau dans le pays. Les services météorologiques prévoient des températures allant jusqu’à 47 degrés.