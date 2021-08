Isabelle Durant: «On a beaucoup de chance d’avoir le parc Josaphat à Schaerbeek»

Schaerbeekoise travaillant à Genève depuis quatre ans, Isabelle Durant a redécouvert le parc Josaphat avec le premier confinement. Elle y retourne dès que possible et pousse parfois jusqu’au Rouge-Cloître à Auderghem.

Vingt hectares de verdure, de nature et de calme au cœur de Schaerbeek. C’est ça, le parc Josaphat, dessiné en 1904 par l’architecte paysagiste Edmond Galoppin. Quand on y entre, on a tout de suite l’impression d’être ailleurs qu’en ville. Isabelle Durant connaît bien les lieux pour avoir habité juste à côté pendant 35 ans ; et aussi parce qu’elle est très impliquée dans la vie de sa commune.

Il y a deux ans, juste avant l’arrivée du coronavirus, l’ancienne ministre fédérale de la Mobilité et des Transports a vendu sa maison de la rue des Pâquerettes et acheté un appartement dans le haut de la commune, près de la RTBF. Depuis le premier confinement, elle revient régulièrement au parc Josaphat, qu’elle a redécouvert avec ses petits-enfants.