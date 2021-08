Le PSG va-t-il respecter le fair-play financier? La réponse du président du club

Le sextuple Ballon d’Or a été présenté à la presse au lendemain de l’officialisation de son transfert au PSG. Face aux journalistes et au public, le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, a évoqué le respect des règles du fair-play financier.

« Nous respecterons toujours les règlements (financiers) », a-t-il indiqué et affirme rester dans les règles. « En ce qui concerne l’aspect financier, je vais dire clairement les choses : nous connaissons les règles du fair-play financier et nous respecterons toujours les règlements. Nous nous sommes réunis avec nos équipes juridiques, financières. Si on le fait, c’est qu’on peut. Sinon, on ne l’aurait pas fait ».