Pass sanitaire en France et en Italie: ce que les Belges doivent présenter s’ils veulent voyager

En vigueur depuis plusieurs semaines en Autriche, au Danemark et depuis quelques jours en France et Italie, le « pass sanitaire », qui réserve l’accès à certains lieux publics aux personnes vaccinées, guéries ou testées négatives, gagne du terrain.

En France, le pass sanitaire est devenu obligatoire le 21 juillet à l’entrée des lieux de culture et de loisirs (musées, cinémas, parcs à thème, festivals, foires) accueillant plus de 50 personnes. Depuis lundi, il est désormais étendu (pour les plus de 18 ans) aux cafés, restaurants, avions, trains, autocars pour les longs trajets, aux foires et salons professionnels. Le pass est également devenu obligatoire pour les visiteurs ou patients non urgents des établissements de santé et maisons de retraite.