Aux Brigittines, un festival touchant l’imaginaire

Ayant suivi un parcours classique de philologie romane et étudié au Conservatoire, on pourrait se demander comment Patrick Bonté s’est retrouvé à la tête d’un festival tel que celui des Brigittines. « Je me suis toujours trouvé un peu insatisfait avec le théâtre classique que j’ai pourtant mis en scène à de nombreuses reprises » sourit le directeur général et artistique de ce lieu voué la danse contemporaine. Il souhaitait se passer du texte et faire des recherches dans des expressions plus ouvertes. Avec la volonté de développer un langage propre et approprié à travers des spectacles chorégraphiques mais partant d’intentions théâtrales.