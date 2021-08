Carte blanche: Contrer l’impunité en Colombie

Les habitants sont exsangues après les restrictions et le confinement pour lutter contre le covid. Dans un pays profondément inégalitaire où l’économie informelle représente 40% de l’activité, beaucoup ont vu leurs revenus fondre et certaines familles ont connu la faim.

Imaginez-vous qu’en Belgique, le gouvernement, à la sortie du premier confinement, propose une hausse de la TVA et la taxation accrue des tranches les plus basses des revenus ? Ce projet de réforme des impôts est l’étincelle qui va mettre le feu aux poudres.

Le mouvement social est fortement suivi, le plus important sans doute depuis les années 70. Des jeunes, des professeurs, paysans, indigènes, dans les villes et dans les campagnes sortent manifester en musique et en danse. Une large partie de la population de la Colombie demande une politique sociale et économique qui donne espoir et perspectives.

Tirs à balles réelles

Pour toute réponse, le gouvernement utilisera la répression et la décrédibilisation du mouvement. La police tire à balles réelles, ce qui suscite l’indignation ! Mais le gouvernement ne peut ou ne veut comprendre la gravité de la situation.

Les manifestations se poursuivent. La répression aussi, des actes de vandalisme et des attaques à la police vont être mis en avant sans vraiment reconnaître l’ampleur de la mobilisation sociale. Le pays est paralysé par les blocages des routes, des hommes en civil tirent sur les manifestants, les femmes sont violées dans les commissariats de police, des leaders sociaux assassinés et le gouvernement colombien continue inlassablement à incriminer seulement le vandalisme.

Entre-temps le projet de loi a été retiré provisoirement, des discussions sans réel engagement ont été initiées avec le « comité de grève ».

Cependant on ne peut dire que la situation soit résolue. Un gouvernement faible politiquement puisque son principal appui reste l’ancien président Uribe et les milieux qui lui sont proches. Ce courant reste opposé à l’accord de paix adopté en 2016 entre le gouvernement de l’époque et les FARC. Accord de paix faut-il le rappeler, qui fut négocié, accompagné et financé en partie par l’Union européenne. Au nom des valeurs de démocratie, de paix et de justice réparatrice précieuses pour les Européens. Au nom aussi des échanges commerciaux entre les différents pays et la Colombie.

Une signature qui mérite une réflexion préalable

Un traité de libre-échange lie la Colombie à la Belgique, même si à ce jour le Parlement bruxellois ne l’a pas ratifié. Cet accord comporte une clause de respect des droits humains. Nous invitons les acteurs sociaux, politiques et économiques belges, à réfléchir sur la question de la pertinence d’un tel accord avec un pays avec des graves manquements aux droits humains.

La Colombie est un partenaire de la Belgique et à ce titre nous souhaitons attirer l’attention du gouvernement mais aussi de l’opinion publique sur la grave situation que les manifestants, les défenseurs des droits humains, les jeunes manifestants vivent. 84 morts, 1.790 blessés, 106 victimes de violences de genre, 75 personnes données disparues, 3.274 personnes arrêtées selon les chiffres de ONG de droits humains (source : campaña defender la libertad : du 28/04 au 30/06). Mais le plus grave est le fait que le gouvernement doit prendre une attitude forte pour lutter contre l’impunité, reconnaître et punir les débordements des forces de l’ordre. La police colombienne dépend du ministère de la Défense, les graves violations des droits humains seront au mieux jugées par la justice militaire, au pire resteront impunies. La vieille culture des forces de l’ordre où les mouvements de contestation sont perçus comme des ennemis intérieurs et donc combattus est toujours vivante, malgré le travail inlassable des acteurs de la société qui œuvrent chaque jour pour sortir de la violence qui accable la Colombie.

Des pressions nécessaires

Le 7 juillet dernier, la Commission Interaméricaine des Droits humains – CIDH – a rendu son rapport confirmant la situation : elle demande aux autorités colombiennes de clairement donner l’ordre aux forces de l’ordre de « mettre fin à la répression ». Elle a annoncé l’installation d’un « mécanisme spécial de suivi » en matière de droits humains en Colombie. Une préoccupation pour la situation a également été exprimée par Monsieur Gilmore, délégué européen pour les droits humains qui, le 19 juin 2021, s’est montré critique sur l’action répressive des forces de l’ordre.

Nous nous adressons directement à la Ministre des Affaires étrangères pour qu’elle exprime de manière très forte le besoin d’un suivi de ces différentes recommandations. Les différents gouvernements européens doivent faire pression sur la Colombie pour que cesse immédiatement cette répression insupportable, et pour que ce pays retrouve enfin paix et stabilité.