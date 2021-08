Beppe Bergomi, ancien capitaine de l’Inter, s’inquiète à propos de la situation du club: «J'étais au courant de l'offre de plus de 100 millions pour Lukaku»

Les rumeurs du probable transfert de Romelu Lukaku vers Chelsea, ces derniers jours, ont déplu à beaucoup de supporters de l’Inter mais aussi à d’anciennes gloires du club milanais. Parmi elles, Beppe Bergomi, qui est aujourd’hui un consultant pour Sky Italia, est plein d’amertume concernant la situation de l’Inter. Le club est sur le point de perdre Lukaku après Achraf Hakimi qui a été transféré au PSG. Interviewé par le Corriere della Sera, l’ex-capitaine nerazzuro a déclaré :

« Après tant d’années de souffrances, on aurait pu penser que le futur serait plus radieux. Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu: le départ de Conte, les déclarations de Oriali qui laissent penser que la situation est pire qu'elle ne le semble et maintenant la déchirure entre la propriété et l'équipe. »