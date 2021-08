Lionel Messi laisse la Liga sans vraies stars

Sans Cristiano Ronaldo, parti il y a trois ans, et désormais sans Messi, la Liga plonge dans la semi-obscurité. Au loin, elle aperçoit vaguement la lumière intermittente de Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Entre ruines (Barcelone) et chantier (Real), le championnat s’apprête à repartir – un vendredi 13 – dans le flou le plus total. Avec le fantôme de Leo Messi et l’ombre de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, le grand marionnettiste du football espagnol dont il a tiré toutes les ficelles ces derniers jours, machiavélique.

La Liga s’est pris un coup de vieux en deux conférences de presse. Celle de Joan Laporta, le président du Barça, qui annonçait, jeudi passé, que son club ne pouvait plus se permettre Messi pour des « raisons économiques et structurelles », et celle de l’astre argentin qui confirmait, un peu plus tard, à l’heure de l’apéro dominical coupé aux larmes, ses adieux « contre son bon gré ».