Sotieta Ngo, directrice du Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers): «Mettons fin aux expulsions vers l’Afghanistan!»

Les talibans gagnent du terrain en Afghanistan, la Belgique doit-elle maintenir son examen au cas par cas des demandes d’asile ? Surtout, doit-on suspendre les retours forcés ? A ce stade, la Belgique s’y refuse. Alors que les Pays-Bas, quant à eux, cesseront les expulsions durant les six prochains mois. Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), nous précisait-on mardi, « évalue la situation ». La pression s’accroît. Directrice du Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers), Sotieta Ngo interpelle le gouvernement fédéral…