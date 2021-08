Le parquet requiert l’irrecevabilité des poursuites d’un Néerlandais contre Marc Van Ranst

Le plaignant, qui s’est constitué partie civile, reproche au scientifique belge de l’avoir à plusieurs reprises dénigré en ligne pour sa remise en cause du coronavirus et son attitude anti-vaccins.

Le parquet a requis mercredi, devant le tribunal correctionnel de Malines, l’irrecevabilité des poursuites pénales engagées par le Néerlandais Willem Engel, connu pour sa défiance envers les vaccins anti-covid, à l’encontre du virologue belge Marc Van Ranst. Le Néerlandais a déposé plainte pour calomnies et diffamation après que le scientifique l’eut prétendument traité d’escroc, de coronasceptique et d’extrémiste dans un article de journal et sur Twitter. Pour le parquet, si les faits sont avérés, ils relèveraient du délit de presse, jugé aux assises, et ne sont donc pas de la compétence du tribunal correctionnel.