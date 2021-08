A peine arrivé à Paris, Messi veut déjà tout gagner

L’exercice des questions-réponses et des pauses photo incessantes, du marathon médiatique qui a traîné Messi durant toute la journée, est une véritable corvée et il l’est encore plus quand vous êtes « le meilleur joueur du monde », un joueur « qui rend le foot magique » selon Nasser Al-Khelaifi. « Je suis pressé que tout cela soit fini ! », a d’ailleurs directement déclaré le nouveau numéro 30 du PSG, peu loquace depuis des années en Espagne et forcément stressé avant et pendant la toute première présentation officielle de sa carrière, à 34 ans. Samedi (21h), Lionel Messi aura une dernière fois les honneurs du Parc des Princes (comme les autres recrues du PSG) avant la rencontre face à Strasbourg, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce qu’il attend avec « impatience ».

1 Son arrivée à Paris : « C’était de la folie »