De Pastore à Messi: 10 ans de transferts d’un Paris galactique

Le PSG est sans doute en train de réaliser l’un des plus beaux mercatos de son histoire. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et enfin Lionel Messi sont tous arrivés gratuitement dans la capitale cet été. Seul Achraf Hakimi est arrivé contre une indemnité de 60 millions d’euros. Avec Neymar, Mbappé ou encore Verrati, le club francilien est en train de bâtir une équipe digne des Galactiques du Real Madrid en leur temps. Cela a été possible grâce aux Qataris qui ont repris le club à l’été 2011 et dont l’objectif a toujours été de remporter la Ligue des Champions. Si beaucoup de stars sont arrivées au club depuis, certaines périodes de transferts ont également été marquées par des flops.