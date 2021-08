Coronavirus: la France s’inquiète d’une situation «dramatique» aux Antilles

Une « démonstration cruelle » de l’utilité des vaccins. C’est ainsi qu’Emmanuel Macron a qualifié ce mercredi la flambée épidémique qui sévit dans les Antilles. Alors que le chef de l’Etat présidait ce mercredi, depuis le fort de Brégançon (Var), un conseil de défense sanitaire, il a qualifié la situation de « dramatique ».

Les chiffres donnent le tournis : le taux d’incidence atteint plus de 1.800 pour 100.000 habitants en Guadeloupe (et même 4.100 chez les jeunes de 20 à 30 ans !). En Martinique, il grimpe aussi à plus de 1.200. À titre de comparaison, le taux d’incidence en Métropole reste globalement contenu à 235, malgré une situation très dégradée sur la côte d’Azur, en Occitanie et en Corse. « C’est colossal », selon les mots du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.