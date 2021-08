Standard: Maxime Lestienne est passé du grenier à la cave

Les nombreux changements intervenus au sein de l’effectif liégeois rendront également le décor très différent puisque seuls cinq joueurs que Philippe Montanier avait aligné d’entrée de jeu il y a un peu plus d’un an devraient être titularisés par Mbaye Leye, à savoir Bodart, Laifis, Gavory, Raskin et Cimirot. Cop, Avenatti et Vanheusden ont depuis quitté le navire, en prêt ou définitivement, alors que Shamir s’apprête à le faire, que Fai a bien du mal à obtenir du temps de jeu et que Lestienne, moins bien loti encore, est passé du grenier à la cave.

Pourtant, ce jour-là, l’ailier belge, particulièrement bien inspiré, avait marqué la rencontre de son empreinte, inscrivant le 2e but du Standard à dix minutes du coup de sifflet final, alors que le Beerschot poussait tant et plus, avant d’offrir à Oulare le but du 0-3, permettant au club liégeois de s’installer, avec un bulletin de 10 points sur 12, à la 2e place du classement.