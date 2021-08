Mercato: Taravel est attendu

Après avoir engagé Clément Tainmont, Cristophe Diandy, Parfait Mandanda, Adrien Giunta, Joachim Carcela, Olivier Myny et Manuel Angiulli, l’Excel a annoncé mercredi les arrivées de Frédéric Duplus (deux ans et une année en option) et de Calvin Dekuyper (une saison et une année en option). Le premier cité était arrivé en fin de contrat à OHL tandis que Calvin Dekuyper était libre depuis le 30 juin dernier et ses deux saisons passées au Cercle Bruges. Les deux joueurs s’entraînaient depuis trois semaines avec le groupe hurlu. Lucas Ribeiro a quant à lui été prêté par le Sporting Charleroi, alors que Jason Bourdouxhe s’est engagé pour un an avec une saison en option. Le médian liégeois avait toujours évolué aux Pays-Bas avant de se lier avec l’Excel. Encore à la recherche d’un attaquant, Mouscron devrait logiquement annoncer la signature de Jérémy Taravel dans les heures à venir. L’ex-défenseur de La Gantoise était arrivé en fin de contrat au Cercle Bruges.