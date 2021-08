Les passagers de Delta Air Lines peuvent prendre le Thalys entre Schiphol et la Belgique

Delta collabore avec la compagnie aérienne néerlandaise KLM pour son hub à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Les voyageurs en provenance des États-Unis qui y atterrissent peuvent, depuis un certain temps, prendre un vol KLM à destination de Bruxelles. Mais désormais, ils ont également la possibilité de prendre le Thalys vers Anvers et Bruxelles avec une seule réservation. Il est également possible de prendre le train à grande vitesse entre la Belgique et Schiphol avant d'embarquer dans l'avion pour les États-Unis.

Fin mars 2020, KLM a déjà annulé l'un de ses vols quotidiens entre Amsterdam et Bruxelles et l'a remplacé par un trajet en Thalys.

Delta Air Lines ne dessert pas Brussels Airport actuellement, mais prévoit de reprendre la liaison avec New York (aéroport JFK) fin octobre, a indiqué une porte-parole de la compagnie. L'information est également confirmée par Brussels Airport.