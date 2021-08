«Tina»: une éblouissante invitation à se mettre en mouvement

En tout cas, le type sur scène, il reste impassible » rigole un spectateur quelques minutes avant le début de Tina, nouveau petit bijou du Théâtre d’un Jour. Et c’est vrai que ce drôle de personnage, aux allures d’homme préhistorique assis devant son feu, n’a pas bougé d’un iota depuis que les spectateurs ont commencé à s’installer. On comprend pourquoi lorsque la Salle des fêtes du Casino de Spa plonge dans le noir pour laisser place à la magie du spectacle.

Autour de l’homme solitaire, de fins troncs d’arbres s’élancent vers le ciel. Une voix s’élève, celle de la chanteuse Tamara Geerts, accompagnée par les excellents Sal La Rocca à la contrebasse et Laurent Stelleman à la guitare. « Everything must change, No One remains the same… ». Tout change, personne ne reste le même… Tout est dans cette superbe chanson de Nina Simone, inteprétés d’une voix âpre et chaude tandis que des silhouettes glissent entre les longues perches entourant l’homme assis.