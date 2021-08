Réfugiés afghans: les Pays-Bas et l’Allemagne bloquent les expulsions, la Belgique hésite

A l’heure de mettre sous presse mercredi, comme on dit, la situation était la suivante : les Talibans avancent en Afghanistan à mesure que les troupes américaines s’envolent ; le gouvernement belge doit prendre attitude pour ce qui concerne les retours forcés (peu nombreux : il y en a eu 26 en 2019, 16 en 2020, indiquait récemment Sammy Mahdi au Parlement, mais la menace demeure), alors que les Pays-Bas et l’Allemagne ont annoncé officiellement qu’ils suspendaient les expulsions ; au « Seize », où l’on estime souhaitable de ne pas faire de tout cela un débat au sein de la coalition Vivaldi, divisée sur le thème comme on a pu le voir en juillet à propos des sans-papiers, au « Seize », donc, on explique que le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration a la main, à lui de voir ; chez Sammy Mahdi (CD&V) précisément, on renvoie au CGRA, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, qui est à la manœuvre dans l’examen des demandes d’asile en général, procède au cas par cas, et voilà.