«Angela Merkel a dû équilibrer l’intérêt de l’Allemagne, tel qu’il était perçu outre-Rhin, et l’intérêt de l’Europe. Ce ne fut pas toujours facile», analyse l’économiste Paul De Grauwe. - EPA

Par Elodie Lamer et Dominique Berns

Récit

Le 18 mai 2020, l’Europe était au bord du marasme économique provoqué par la crise sanitaire et son confinement. La zone euro a déjà ficelé un paquet d’aide de 240 milliards d’euros. Une telle somme mise sur la table en guise de solidarité européenne, on ne pouvait que se dire qu’il n’y avait plus grand-chose à attendre des Allemands.