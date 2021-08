Rappels de produits alimentaires: la crainte d'un énorme gaspillage

Ce mercredi, c’était au tour de filets de hareng John West et de bûches Nestlé, après des glaces Milka, Daim et Toblerone ou encore du ketchup et de la sauce martino William ce mardi. En tout, ce sont des centaines de rappels de denrées alimentaires que des distributeurs et des fabricants ont dû effectuer depuis septembre dernier, tout en prévenant l’Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), parce que leurs produits ou un de leurs ingrédients présentaient des traces d’oxyde d’éthylène (ETO), un biocide réputé toxique à long terme pour la santé et interdit dans les denrées au sein de l’Union européenne depuis belle lurette. En conséquence, des tonnes et des tonnes de nourriture ont fini non pas dans des estomacs mais à la destruction.