Tour de Pologne: Fernando Gaviria s’impose au sprint lors de la 3e étape (vidéo)

Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a remporté mercredi la troisième étape du Tour de Pologne (2.UWT), liant Sanok et Rzeszów, la plus longue des sept étapes de ce tour cycliste (226.4km). Dans un sprint massif au sein d’un peloton décousu, le Colombien est parvenu à jaillir pour devancer d’un cheveu le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et l’Allemand Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious).

C’était annoncé, et très rapidement, dans cette longue étape à l’entame très vallonnée, une échappée constituée de dix coureurs, dont le Belge Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), a réussi à prendre le large.