Inondations: Après un faux départ, l’armée a repris sa toque de cuistot

Les militaires ont installé des cuisines de campagne à Pepinster et Chaudfontaine. - Mathieu Golinvaux.

Reportage

Machine arrière, toute ! Après avoir replié les bâches mercredi dernier, voilà que l’armée a repris ses positions sur le parking qu’elle occupait la semaine précédente, à deux pas du casino de Chaudfontaine. « Nous, on nous dit de revenir, on revient », commente, sourire en coin, un sergent occupé à vérifier la cuisson des saucisses qui partiront dans la foulée – agrémentées de carottes, de patates et de sauce moutarde – en direction de points de distribution sur Trooz, Angleur ou encore Vaux-sous-Chèvremont.