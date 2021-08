Soudan: Omar El-Béchir, le dictateur déchu qui cache une forêt d’autoritarisme

Tombé de son trône en 2019, l’ancien autocrate soudanais Omar El-Béchir devrait être remis à la Cour pénale internationale, a annoncé le gouvernement soudanais. Il est poursuivi, aux côtés d’autres anciens dirigeants, pour « génocide » et crimes contre l’humanité.

Portrait

La chute d’Omar El-Béchir est violente, mais toujours moins que le fut son régime. Ce mercredi, le nouveau gouvernement a annoncé son intention d’extrader Omar El-Béchir pour qu’il soit jugé par la Cour pénale internationale à La Haye. Comme d’autres dirigeants soudanais, il est recherché pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité lors du conflit au Darfour. Plus de 300.000 personnes sont mortes et 2,5 millions ont été déplacées à partir de 2003 dans cette région de l’ouest du pays.