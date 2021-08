Chelsea remporte aux tirs au but la Supercoupe d’Europe face à Villarreal (vidéos)

Tuchel a fait monter au jeu son gardien Kepa pour la séance de tirs au but.

Chelsea a battu Villarreal et remporté la Supercoupe d’Europe sur la pelouse du Windsor Park de Belfast, mercredi en Irlande du Nord. Les Anglais, vainqueurs de la Ligue des champions, se sont imposés aux tirs au but (1-1, 6-5 t.a.b.). Le portier espagnol Kepa, monté à la 119e minute à la place d’Edouard Mendy, a arrêté le tir au but de Raul Albiol pour battre les Espagnols, lauréats de l’Europa League.

Les deux clubs ont dû disputer les prolongations, le score affichant 1-1 après 90 minutes et les buts de Hakim Ziyech (27e) et Gerard Moreno (73e). Les 30 minutes supplémentaires ne changeant pas l’issue du match, il a fallu avoir recours à la séance de tirs au but.

Elle a débuté par un raté de Kai Havertz mais Chelsea est revenu après un échec de Mandi. La décision est finalement venue d’un tir au but mollement tiré par Raul Albiol et capté par Kepa, parti du bon côté.