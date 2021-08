La Gantoise, Saint-Trond et Ostende sanctionnés par la clearinghouse pour des paiements à des agents

Ce sont les trois premiers clubs a se voir sanctionner par la « clearinghouse », cellule qui contrôle les flux financiers entre joueurs, clubs et agents.

La Gantoise, Saint-Trond et Ostende ont reçu les premières sanctions du comité disciplinaire de la fédération belge de football pour ne pas avoir respecté les règles concernant les agents et les intermédiaires. Buffalos et Canaris ont reçu des sanctions avec sursis, le KVO devra s’acquitter d’une somme de 3.366 euros.

Mise sur pied après l’opération « Mains propres », la clearinghouse est une cellule indépendante qui contrôle les flux financiers entre les joueurs, les clubs et les agents, afin de les rendre plus transparents. Enfant d’un panel d’experts de la Pro League, Pierre François, Melchior Wathelet et Wouter Lambrecht, elle doit mettre fin aux pratiques douteuses des agents de joueurs.