Un sauvetage en Méditerranée, comment ça marche?

Les eaux internationales sont quadrillées en de vastes zones de recherches et de sauvetage (souvent abrégées SAR pour « search and rescue ») dont un pays, généralement côtier, a la charge. Il s’agit bien d’une responsabilité – l’organisation de secours – et non d’une quelconque souveraineté puisqu’on parle des eaux internationales. En cas de détresse, donc, un centre de coordination de sauvetage maritime (MRCC) réceptionne les alertes et va désigner un bateau pour procéder aux secours – des gardes-côtes ou les bateaux aux alentours – puis désigner un port de débarquement pour le ou les rescapés.

Étant donné la déliquescence de la Libye, Rome a assuré pendant des années la coordination des sauvetages dans la zone qui aurait théoriquement dû être assurée par Tripoli.