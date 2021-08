Le gouverneur: «Il y a des questions à se poser sur les moyens de l’armée»

Les cris d’alerte de l’armée concernant ses moyens ne sont pas neufs. Mais dans la crise de grande ampleur provoquée par les inondations, ces cris semblent rallier de nouveaux échos et de nouveaux arguments à leur cause. Pour le général Thys, les effets des années d’économies se sont en tout cas clairement fait ressentir sur le terrain des inondations : « Un exemple très concret, c’est la cuisine. Il faut savoir qu’actuellement, je ne peux faire tourner dans la durée que 3 cuisines mobiles. On a le matériel, mais les cuistots manquent. On parle maintenant d’avoir recours à de l’ outsourcing , mais ce n’est pas un choix pour nous. C’est lié au fait que nous n’avons pas suffisamment de personnel. »