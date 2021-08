Retours forcés en Afghanistan: en attendant le jeune prometteur successeur de Theo Francken…

On ne va pas refaire le monde, qui tourne obstinément façon collapsologues, qu’y peut-on au fond ? Pas non plus épiloguer sur les carences de l’Union européenne dans la gestion de l’asile et des migrations : elle a confié en gros la tâche à Recep Erdogan, le rétribue pour faire la police à nos portes et, pour le reste, demandez aux gardes-côtes italiens à Lampedusa, au bord du cimetière liquide, vous savez, la Méditerranée. On ne va pas davantage s’inquiéter plus qu’il ne faut à propos de présumés tiraillements – comme en juin-juillet lors de la grève de la faim des sans-papiers à Bruxelles – au sein de notre coalition Vivaldi, qui pourraient fournir éventuellement une partie de l’explication. Ni éluder le fait que les expulsions vers l’Afghanistan sont rares quoi qu’il en soit. Non.