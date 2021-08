Suercoupe d’Europe: l’incroyable coup de poker gagnant de Thomas Tuchel (vidéo)

Alors que Chelsea ne parvenait pas à prendre le dessus sur Villarreal au terme des prolongations, le coach allemand a pris la décision de changer de gardien pour la séance de tirs au but.

Vainqueur de la Ligue des champions, Chelsea a remporté sur le fil, au terme d’une séance de tirs au but, la Supercoupe d’Europe ce mercredi face à Villarreal.

Et le coach des Blues, Thomas Tuchel s’est illustré avec un changement pour le moins surprenant. Alors qu’aucune équipe n’avait pris l’avantage après 120 minutes de jeu, l’Allemand a décidé de changer de gardien pour la séance de tirs au but. Au revoir Edouard Mendy, bonjour Kepa Arrizabalaga.

Un changement très risqué, qui n’est pas sans rappeler un certain Gareth Southgate, qui avait fait monter Marcus Rashford et Jadon Sancho pour la séance de tirs au but en finale de l’Euro, avant que les deux ne manquent leur tentative. Sauf que cette fois, ça a payé.

Le gardien espagnol, en grosse difficulté à Londres depuis quelques mois, est parvenu à sortir deux tirs au but adverses, permettant à son équipe de remporter le trophée au bout du suspense.