La Bourse de Tokyo finit en baisse, victime de prises de bénéfices

Malgré un bon départ dans la foulée de données rassurantes sur l'inflation américaine et de nouveaux records à Wall Street, la Bourse de Tokyo a fini jeudi par reculer, victime de prises de bénéfices après quatre séances de hausse d'affilée.

L'indice vedette Nikkei a terminé en retrait de 0,2% à 28.015,02 points, et l'indice élargi Topix a clôturé autour de l'équilibre (-0,03% à 1.953,55 points).

"Les investisseurs sont passés à la caisse après les gains récents" du marché tokyoïte, qui avait été porté ces derniers jours par des résultats d'entreprises positifs, a relevé Shinichi Yamamoto, un courtier chez Okasan Securities interrogé par l'AFP.

Le soulagement provoqué par le ralentissement de l'inflation américaine en juillet sur un mois a aussi fini par être éclipsé par des soucis persistants sur le front sanitaire.

Un nouveau record de cas quotidiens de Covid-19 a été enregistré mercredi au Japon (plus de 15.800 cas), et selon le journal nippon Sankei, le gouvernement songe à étendre encore le dispositif d'état d'urgence à d'autres départements du pays et pourrait le prolonger au-delà du 31 août.

En Chine, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong lâchait environ 0,5% vers 06H25 GMT, et les indices composites de Shanghai et Shenzhen étaient aussi en léger repli.