Certaines communes bruxelloises ne tolèrent plus le stationnement sauvage des trottinettes électriques. Comme le rapportent plusieurs médias dont la DH et BX1, Uccle va instaurer des zones d’interdiction de stationnement. Berchem-Saint-Agathe fait retirer toutes les trottinettes mal garées et demande 278 euros de dédommagement par véhicule à l’opérateur concerné.

Woluwe-Saint-Lambert pourrait aussi prendre de nouvelles mesures si la situation ne s’améliore pas.