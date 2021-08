Affaire Epstein: la police britannique va réexaminer les accusations visant le prince Andrew

La police britannique a promis jeudi de réexaminer les accusations visant le prince Andrew après le dépôt d’une plainte aux États-Unis par une femme qui l’accuse d’abus sexuel lorsqu’elle se trouvait sous l’emprise du défunt financier Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre affirme que le deuxième fils de la reine Elizabeth II est « l’un des hommes puissants » à qui elle a été « remise dans un but sexuel » quand elle a été la victime entre 2000 et 2002, à partir de l’âge de 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel le financier Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré, avant de se donner la mort dans une prison de Manhattan, à l’été 2019.