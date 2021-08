Lisez des Biélorusses (encore plus)

On l’avait senti venir (voir mon « Humeur » de samedi dernier), c’est désormais chose faite: la Cour suprême de Minsk a dissous, le lundi 9, la branche biélorusse du PEN International. « Ce régime frauduleux a tellement peur des écrivains, est tellement effrayé par ceux qui osent parler, qu’il a concentré son énergie à essayer d’étouffer une organisation qui défend les livres, les histoires et le respect de l’écrit », s’est indignée la directrice générale de PEN America Suzanne Nossel. « Les écrivains de la Biélorussie ne seront pas réduits au silence et le PEN Belarus ne disparaîtra pas. Le PEN America sera présent pour porter sa voix et pour continuer à se battre jusqu’à ce que le PEN Belarus puisse rouvrir ses portes dans un pays libre. »